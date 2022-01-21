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31 минуту назад

Авиадебоширов предложили сдерживать пластиковыми наручниками и нейлоновыми ремнями

Министерство транспорта предлагает выдавать бортпроводникам пластиковые наручники и нейлоновые ремни, чтобы сдерживать тех, кто нарушает порядок на борту самолёта. Соответствующий проект постановления размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

Авиадебоширов будут связывать ремнями
Фото: Игорь Самохвалов/ПГИгорь Самохвалов/ПГ

«Члены экипажа воздушного судна и сотрудники службы авиационной безопасности эксплуатанта (авиационного предприятия) при исполнении должностных обязанностей обеспечиваются: пластиковыми наручниками; нейлоновыми ремнями, для использования в качестве средств связывания», — говорится в документе.

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