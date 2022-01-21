Авиадебоширов будут связывать ремнями

Министерство транспорта предлагает выдавать бортпроводникам пластиковые наручники и нейлоновые ремни, чтобы сдерживать тех, кто нарушает порядок на борту самолёта. Соответствующий проект постановления размещён на портале проектов нормативных правовых актов.