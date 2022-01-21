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1 час назад

Голикова назвала регионы с коллективным иммунитетом к COVID-19 выше 80%

В России есть четыре региона, сохраняющие лидерство по коллективному иммунитету к коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова назвала регионы с коллективным иммунитетом выше 80%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сохраняют лидерство четыре региона, где уровень превысил 80%. Это Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83,0%) и Чукотка (80,6%)», – сказала она, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение оперштаба по борьбе с распространением заболевания.

По данным штаба, близки к 80% оказались Мурманская область (79,1), Липецкая область (78,6), Республика Тыва (78,3), Пензенская (77,8), Орловская (76,5), Калининградская (75,5) и Московская (75,8) области.

При этом ситуация с распространением заболевания ухудшилась в Дагестане, Смоленской области и Удмуртии.

Иммунитет в 72% и выше наблюдается в Республике Хакасия, Забайкальском крае, Самарской, Тюменской, Белгородской, Архангельской, Новгородской и Псковской областях.

«По состоянию на 21 января вакцинация первым компонентом проведена 81 981 007 раз, вакцинация полного цикла – 78 059 701 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,4%», – сообщила Голикова.

Напомним, за минувшие сутки в России выявили 49513 новых случаев коронавируса, это максимум с начала пандемии, всего в стране зарегистрировано 10,9 млн случаев заболевания.

Общество,Татьяна Голикова,РИА Новости,
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