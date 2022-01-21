В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-7° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
1 час назад

Семья Талькова оценила арест его убийцы

Родственники эстрадного исполнителя Игоря Талькова одобрили решение суда заочно арестовать за его убийство экс-директора артиста — Валерия Шляфмана. Вдова певца Татьяна сейчас изучает решение суда, сообщает KP.RU.

Семья Талькова оценила арест его убийцы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению ее адвоката Нины Авериной, заочный арест для дела 30-летней давности является неординарным случаем.

«Я думаю, что в том числе благодаря журналистам, которые нам дают возможность рассказать ситуацию по делу, мы достигли такого результата. Сейчас мы просим переквалифицировать действия Шляфмана на «Убийство с особой жестокостью», чтобы дело было рассмотрено судом заочно, был вынесен приговор», — добавила юрист.

Сейчас, уверена Аверина, следствие сможет проводить переговоры с Израилем для выдачи Шляфмана.

«Как семья приняла это решение, как вы думаете? Это то, чего они добивались все эти 30 лет!» — ответила она на вопрос о мнении семьи музыканта.

Ранее стало известно, что следствие потребовало заочного ареста Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве Талькова. По версии следствия, 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» во время концерта возник конфликт с участием охранника певицы Азизы Игоря Малахова, Талькова и Шляфмана.

Общество,Валерий Шляфман,Игорь Тальков,Игорь Малахов,Комсомольская правда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители