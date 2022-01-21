Семья Талькова оценила арест его убийцы

«Я думаю, что в том числе благодаря журналистам, которые нам дают возможность рассказать ситуацию по делу, мы достигли такого результата. Сейчас мы просим переквалифицировать действия Шляфмана на «Убийство с особой жестокостью», чтобы дело было рассмотрено судом заочно, был вынесен приговор», — добавила юрист.