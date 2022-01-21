Семья Талькова оценила арест его убийцы

Родственники эстрадного исполнителя Игоря Талькова одобрили решение суда заочно арестовать за его убийство экс-директора артиста — Валерия Шляфмана. Вдова певца Татьяна сейчас изучает решение суда, сообщает KP.RU.
По мнению ее адвоката Нины Авериной, заочный арест для дела 30-летней давности является неординарным случаем.
«Я думаю, что в том числе благодаря журналистам, которые нам дают возможность рассказать ситуацию по делу, мы достигли такого результата. Сейчас мы просим переквалифицировать действия Шляфмана на «Убийство с особой жестокостью», чтобы дело было рассмотрено судом заочно, был вынесен приговор», — добавила юрист.
Сейчас, уверена Аверина, следствие сможет проводить переговоры с Израилем для выдачи Шляфмана.
«Как семья приняла это решение, как вы думаете? Это то, чего они добивались все эти 30 лет!» — ответила она на вопрос о мнении семьи музыканта.
Ранее стало известно, что следствие потребовало заочного ареста Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве Талькова. По версии следствия, 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» во время концерта возник конфликт с участием охранника певицы Азизы Игоря Малахова, Талькова и Шляфмана.