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10 минут назад

Соловьев «поблагодарил» США за санкции

Телеведущий Владимир Соловьев назвал проект санкций США, в который включили его имя, санкциями против всех россиян. Об этом сообщает РИА Новости. Также он поблагодарил за доверие Бэнкса, добавившего его имя в список

Соловьев «поблагодарил» США за санкции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс ранее предложил проект санкций, в который включил высшее руководство России, высокопоставленных чиновников и силовиков, глав нескольких регионов, бизнесменов, Соловьева, главу Russia Today Маргариту Симоньян и других.

Также законопроектом предусматривается объявление России «государством - спонсором терроризма».

СМИ отмечали, что предложенный Бэнксом черный список совпадает с тем, который в сентябре прошлого года передали представителям США и ЕС сторонники оппозиционера Алексея Навального.

«Там и ваше имя есть, потому что в этих санкциях предложили объявить Россию спонсором терроризма и, исходя из этого, это на всех россиян накладываются санкции», - так прокомментировал проект санкций Соловьев.

Он поблагодарил «за доверие», отметив, что в списке много «больших менеджеров» и людей, занимающих высокие государственные посты.

«И тихо, скромно: «Соловьев», надпись: «Медиаперсона», - сказал ведущий.

По его мнению, «было бы точнее и соответствовало действительности», если бы в описании его назвали «личным врагом» Навального. Соловьев заявил, что его имя попало в список «по личной просьбе» оппозиционера.

Ведущий добавил, что в нынешнем виде проект санкций не пройдет, так как напоминает «объявление войны и полный разрыв дипломатических отношений».

Общество,Маргарита Симоньян,Алексей Навальный,Владимир Соловьев,ЕС,Russia Today,
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