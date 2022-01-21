В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-8° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
19 минут назад

Иммунолог назвал главную опасность омикрона для непривитых

Южноафриканский штамм коронавируса «Омикрон» может протекать в тяжелой форме у тех, кто не болел и не прививался от COVID-19, или же давно перенес инфекцию. Об этом заявил иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU.

Иммунолог назвал главную опасность омикрона для непривитых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Омикрон у тех, кто не имеет иммунитета к COVID-19, протекает на полную катушку, с высокой температурой, поражением легких. Причем, новый штамм не столько вызывает ковидную пневмонию, сколько бьет по сосудам, резко изменяет свертываемость крови, то есть кашель возникает не из-за воспаления, а из-за закупорки. Люди массово страдают от тромбоэмболических осложнений внутренних органов, головного мозга, глаз, почек», — пояснил эксперт.

В то же время, уточнил иммунолог, переболевшие и вакцинированные переносят омикрон-штамм в легкой форме, заболевание может протекать от нескольких часов до трех дней.

«У иммунных людей, вакцинированных или переболевших, организм достаточно быстро распознает вирус, и заболевание протекает, как правило, в форме ОРВИ — температура, боль в горле, головная, покашливание, заложенность носа. Длится недуг от нескольких часов до 2 — 3 дней, после чего человек выздоравливает», — заверил Болибок.

В свою очередь главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев добавил, что вакцинированным и переболевшим в большинстве случаев не требуется госпитализация.

«Как мы и ожидали, по предварительным данным, вакцинированные легче переносят „Омикрон“ и им, как правило, не требуется госпитализация. Невакцинированные переносят вирус по-разному, в зависимости от возраста и наличия сопутствующих заболеваний», — отметил он.

Общество,Владимир Болибок,Сергей Токарев,РИА Ura.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители