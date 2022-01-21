49 513 случаев: в России побит антирекорд заражений COVID

В России выявили 49 513 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки — это новый максимум с начала пандемии в стране. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заразившихся достигло 10 987 774.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Наибольший прирост отмечается в Москве — там заразились 15 987 человек. Второе место занимает Санкт-Петербург (+5922), третье — Московская область (+4424). Отмечается, что для Москвы и Санкт-Петербурга это новые максимумы с начала пандемии.

Наименьший прирост отмечается на Чукотке (+5), в Ненецком автономно округе (+12) и в Еврейской автономной области (+23).