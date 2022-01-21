Умер поэт Анатолий Найман

Российский поэт, переводчик и эссеист Анатолий Найман умер в возрасте 85 лет в ночь на пятницу, 21 января. О его смерти сообщила приемная дочь, журналистка Анна Наринская на своей странице в Facebook.
Напомним, что в январе этого года Наймана госпитализировали с обширным инсультом. Мужчине стало плохо во время выступления с докладом об Осипе Мандельштаме на конференции в ВШЭ. Дата прощания с поэтом
Анатолий Найман родился 23 апреля 1936 года в Ленинграде. Известен как автор сборника «Сентиментальный марш», поэм «Стихи по частному поводу», «Сентябрьская поэма» и других произведений. Автор многочисленных переводов из средневековой французской и провансальской поэзии — «Роман о Лисе», «Песни трубадуров», «Роман о семи мудрецах» и других.