Умер поэт Анатолий Найман

Российский поэт, переводчик и эссеист Анатолий Найман умер в возрасте 85 лет в ночь на пятницу, 21 января. О его смерти сообщила приемная дочь, журналистка Анна Наринская на своей странице в Facebook.

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Напомним, что в январе этого года Наймана госпитализировали с обширным инсультом. Мужчине стало плохо во время выступления с докладом об Осипе Мандельштаме на конференции в ВШЭ. Дата прощания с поэтом