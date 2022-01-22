Врач назвал способ почти точно определить омикрон

Может быть один насморк — и у тебя уже «омикрон», но может быть и комплекс симптомов. Если сразу у человека появляется и насморк, и головная боль, и боль в горле, осиплость и расстройства стула, то это почти 100% будет «омикрон» в данный период, в момент роста заболеваемости, — сказал врач.