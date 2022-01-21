В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 76.44EUR 86.82
Войти в почту
28 минут назад

Сменивший пол офицер ФСБ рассказал о травле со стороны сослуживцев

Бывший офицер ФСБ Александр Чумаков, отслуживший 12 лет в ФСБ, сменил пол и стал трансгендерной женщиной Катериной Майерс. О своем непростом решении и последствиях в виде травли она рассказала в беседе с mk.ru. По словам Катерины, чувство о том, что "что-то не так", не покидали ее с самого детства. Изучая собственное тело еще в школьном возрасте, она осознавала в себе чужеродность.

Сменивший пол офицер ФСБ рассказал о травле
Фото: InstagramInstagram

"Когда в семь лет пошла в школу, при взгляде на девочек я смотрела на них не как мальчик, а оценочно: длинные волосы, одежда... Ну и, естественно, проявлялось желание выглядеть так же", - вспомнила бывший офицер.

После учебы, когда Александр проходил службу в погранвойсках ФСБ в Москве, Северной Осетии и Армении, и за это время нередко приходилось сталкиваться с троллингом и дискриминацией со стороны сослуживцев. Однако, как считает Катерина, это происходило из-за мягкого характера.

"Меня могли в чем-то обвинить, обозвать, послать. Без повода, потому что зла от меня не исходило. Некоторые мне даже говорили, что на меня имеется компромат. Не знаю какой. Может быть, геем меня считали? Но я никогда не была геем", - рассказывает Катерина.

Ранее Майерс рассказала, что сталкивается с остракизмом со стороны бывших коллег, но хочет продвигать права ЛГБТ в отношении службы в армии и других силовых структурах.

Последние новости
Общество,Александр Чумаков,ФСБ,Московский комсомолец,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители