Сменивший пол офицер ФСБ рассказал о травле

Бывший офицер ФСБ Александр Чумаков, отслуживший 12 лет в ФСБ, сменил пол и стал трансгендерной женщиной Катериной Майерс. О своем непростом решении и последствиях в виде травли она рассказала в беседе с mk.ru. По словам Катерины, чувство о том, что "что-то не так", не покидали ее с самого детства. Изучая собственное тело еще в школьном возрасте, она осознавала в себе чужеродность.