Сменивший пол офицер ФСБ рассказал о травле

Бывший офицер ФСБ Александр Чумаков, отслуживший 12 лет в ФСБ, сменил пол и стал трансгендерной женщиной Катериной Майерс. О своем непростом решении и последствиях в виде травли она рассказала в беседе с mk.ru. По словам Катерины, чувство о том, что "что-то не так", не покидали ее с самого детства. Изучая собственное тело еще в школьном возрасте, она осознавала в себе чужеродность.
"Когда в семь лет пошла в школу, при взгляде на девочек я смотрела на них не как мальчик, а оценочно: длинные волосы, одежда... Ну и, естественно, проявлялось желание выглядеть так же", - вспомнила бывший офицер.
После учебы, когда Александр проходил службу в погранвойсках ФСБ в Москве, Северной Осетии и Армении, и за это время нередко приходилось сталкиваться с троллингом и дискриминацией со стороны сослуживцев. Однако, как считает Катерина, это происходило из-за мягкого характера.
"Меня могли в чем-то обвинить, обозвать, послать. Без повода, потому что зла от меня не исходило. Некоторые мне даже говорили, что на меня имеется компромат. Не знаю какой. Может быть, геем меня считали? Но я никогда не была геем", - рассказывает Катерина.
Ранее Майерс рассказала, что сталкивается с остракизмом со стороны бывших коллег, но хочет продвигать права ЛГБТ в отношении службы в армии и других силовых структурах.