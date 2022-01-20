Стояла на коленях: очевидец гибели Конкиной рассказал о трагедии

Посетитель фитнес-клуба, где погибла дочь актера Владимира Конкина, рассказал, как вытащил ее со дна бассейна.
По словам Чахонгира Гурезова, он был первым, кто заметил Софию Конкину под водой.
«Смотрю, девушка на коленях стоит. И наверху 15-20 сантиметров воды. Я сразу ее поднял, кричу. Мои друзья прибежали. Я сказал: «Давайте, возьмите ее. Вызывайте скорую». Когда поднимал ее, чувствовал, что тело теплое. Она не говорила, не дергалась, как будто уснула», - рассказал Гурезов в эфире шоу «Пусть говорят».
Он отметил, что персонал фитнес-клуба не сразу отреагировал на случившееся, ему пришлось сообщить работнику клуба, что в бассейне утонула девушка.
32-летняя дочь Владимира Конкина погибла в сентябре 2020 года. София Конкина была найдена в бассейне фитнес-клуба без сознания, оттуда ее доставили в реанимацию Боткинской больницы, однако спасти ее жизнь не удалось.
Следствие считает, что София Конкина умерла из-за отсутствия в клубе медперсонала, дежурного инструктора по плаванию и несвоевременного оказания помощи. Учредителю и управляющей фитнес-клуба Анне Андриановой было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (ст. 238 УК РФ). Слушания по делу начались 20 декабря 2021 года в Пресненском районном суде Москвы.