Стояла на коленях: очевидец гибели Конкиной рассказал о трагедии

Посетитель фитнес-клуба, где погибла дочь актера Владимира Конкина, рассказал, как вытащил ее со дна бассейна.

Фото: youtube.com youtube.com

По словам Чахонгира Гурезова, он был первым, кто заметил Софию Конкину под водой.

«Смотрю, девушка на коленях стоит. И наверху 15-20 сантиметров воды. Я сразу ее поднял, кричу. Мои друзья прибежали. Я сказал: «Давайте, возьмите ее. Вызывайте скорую». Когда поднимал ее, чувствовал, что тело теплое. Она не говорила, не дергалась, как будто уснула», - рассказал Гурезов в эфире шоу «Пусть говорят».

Он отметил, что персонал фитнес-клуба не сразу отреагировал на случившееся, ему пришлось сообщить работнику клуба, что в бассейне утонула девушка.

32-летняя дочь Владимира Конкина погибла в сентябре 2020 года. София Конкина была найдена в бассейне фитнес-клуба без сознания, оттуда ее доставили в реанимацию Боткинской больницы, однако спасти ее жизнь не удалось.