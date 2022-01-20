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16 минут назад

Стояла на коленях: очевидец гибели Конкиной рассказал о трагедии

Посетитель фитнес-клуба, где погибла дочь актера Владимира Конкина, рассказал, как вытащил ее со дна бассейна.

Стояла на коленях: очевидец гибели Конкиной рассказал о трагедии
Фото: youtube.comyoutube.com

По словам Чахонгира Гурезова, он был первым, кто заметил Софию Конкину под водой.

«Смотрю, девушка на коленях стоит. И наверху 15-20 сантиметров воды. Я сразу ее поднял, кричу. Мои друзья прибежали. Я сказал: «Давайте, возьмите ее. Вызывайте скорую». Когда поднимал ее, чувствовал, что тело теплое. Она не говорила, не дергалась, как будто уснула», - рассказал Гурезов в эфире шоу «Пусть говорят».

Он отметил, что персонал фитнес-клуба не сразу отреагировал на случившееся, ему пришлось сообщить работнику клуба, что в бассейне утонула девушка.

32-летняя дочь Владимира Конкина погибла в сентябре 2020 года. София Конкина была найдена в бассейне фитнес-клуба без сознания, оттуда ее доставили в реанимацию Боткинской больницы, однако спасти ее жизнь не удалось.

Следствие считает, что София Конкина умерла из-за отсутствия в клубе медперсонала, дежурного инструктора по плаванию и несвоевременного оказания помощи. Учредителю и управляющей фитнес-клуба Анне Андриановой было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (ст. 238 УК РФ). Слушания по делу начались 20 декабря 2021 года в Пресненском районном суде Москвы.

Общество,София Конкина,Владимир Конкин,
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