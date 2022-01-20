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34 минуты назад

Жена Папанова отсудила у театра Ермоловой 50 тыс. рублей

Дочь актера Анатолия Папанова Елена Папанова отсудила 50 тысяч рублей у Театра имени Ермоловой за незаконное увольнение. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Жена Папанова отсудила у театра Ермоловой 50 тыс. рублей
Фото: КАДР ИЗ ВИДЕОКАДР ИЗ ВИДЕО

Тверской суд Москвы признал увольнение Елены Папановой незаконным и постановил вернуть ее на работу. Театр имени Ермоловой по решению суда должен выплатить дочери легендарного советского артиста 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также возместить ей заработную плату за месяцы вынужденного простоя. В общей сложности театру придется заплатить Папановой около 130 тысяч рублей.

Отмечается, что юристы театра признали требования артистки правомерными и согласились с иском.

В производстве Тверского суда находятся еще 12 исков от уволенных из Театра Ермоловой актеров.

Кадровые чистки в Театре имени Ермоловой под руководством Олега Меньшикова прошли летом 2021 года. По словам артистов театра, всего был уволен 21 человек. Кроме того, артисты жаловались, что Меньшиков снял с репертуара почти 90% спектаклей и ввел вместо них спектакли «Товарищества 814», где он является одним из учредителей и играет главные роли.

Общество,Елена Папанова,Анатолий Папанов,Олег Меньшиков,
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