Дочь Папанова отсудила у театра Ермоловой 50 тыс. рублей

Дочь актера Анатолия Папанова Елена Папанова отсудила 50 тысяч рублей у Театра имени Ермоловой за незаконное увольнение. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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Тверской суд Москвы признал увольнение Елены Папановой незаконным и постановил вернуть ее на работу. Театр имени Ермоловой по решению суда должен выплатить дочери легендарного советского артиста 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также возместить ей заработную плату за месяцы вынужденного простоя. В общей сложности театру придется заплатить Папановой около 130 тысяч рублей.

Отмечается, что юристы театра признали требования артистки правомерными и согласились с иском.

В производстве Тверского суда находятся еще 12 исков от уволенных из Театра Ермоловой актеров.