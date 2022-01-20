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1 час назад

Норкин развеселил участников эфира «Место встречи» историей о Диброве

Телеведущий Андрей Норкин в эфире «Места встречи» разрядил обстановку историей о коллеге Дмитрии Дибровом. Рассказ, касающийся эзотерики, развеселил всех участников программы.

Норкин развеселил гостей шоу историей о Диброве
Фото: РамблерРамблер

Гости шоу обсуждали геноцид русского языка на Украине. Во время дебатов эксперт Андрей Метлев заявил, что русский язык, как «дом бытия и мысли», уходит из Незалежной из-за РФ, «обрывающей коммуникации». По его мнению, исправить данное положение дел может запуск железнодорожного транспорта в Крым и Москву.

Реплики эксперта вызвали бурю эмоций у соведущего «Места встречи» Ивана Трушкина, который призвал Метлева вернуться в реальность «со своих эзотерических высот».

Накал страстей пресек Норкин, начав рассказывать историю о Диброве.

«Выпивал я как-то с Димой Дибровым, мы были молоды, горячи. Все происходило у него в гостях, на кухне. И он в какой-то момент говорит: "Что это мы тут обсуждаем? Давайте об эзотерике". Я говорю: "Давай". А он упал и уснул. И с тех пор я отношусь к эзотерике с настороженностью», — сказал Норкин.

Гости шоу не смогли сдержать смех, прослушав историю. На этом все экзотерические обсуждения на программе завершились.

Остроты Норкина давно стали изюминкой передачи «Место встречи» — телеведущий традиционно завершает эфиры удачным анекдотом по теме программы.

Общество,Иван Трушкин,Андрей Норкин,
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