Норкин развеселил гостей шоу историей о Диброве

«Выпивал я как-то с Димой Дибровым, мы были молоды, горячи. Все происходило у него в гостях, на кухне. И он в какой-то момент говорит: "Что это мы тут обсуждаем? Давайте об эзотерике". Я говорю: "Давай". А он упал и уснул. И с тех пор я отношусь к эзотерике с настороженностью», — сказал Норкин.