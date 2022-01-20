Норкин развеселил гостей шоу историей о Диброве

Телеведущий Андрей Норкин в эфире «Места встречи» разрядил обстановку историей о коллеге Дмитрии Дибровом. Рассказ, касающийся эзотерики, развеселил всех участников программы.
Гости шоу обсуждали геноцид русского языка на Украине. Во время дебатов эксперт Андрей Метлев заявил, что русский язык, как «дом бытия и мысли», уходит из Незалежной из-за РФ, «обрывающей коммуникации». По его мнению, исправить данное положение дел может запуск железнодорожного транспорта в Крым и Москву.
Реплики эксперта вызвали бурю эмоций у соведущего «Места встречи» Ивана Трушкина, который призвал Метлева вернуться в реальность «со своих эзотерических высот».
Накал страстей пресек Норкин, начав рассказывать историю о Диброве.
«Выпивал я как-то с Димой Дибровым, мы были молоды, горячи. Все происходило у него в гостях, на кухне. И он в какой-то момент говорит: "Что это мы тут обсуждаем? Давайте об эзотерике". Я говорю: "Давай". А он упал и уснул. И с тех пор я отношусь к эзотерике с настороженностью», — сказал Норкин.
Гости шоу не смогли сдержать смех, прослушав историю. На этом все экзотерические обсуждения на программе завершились.
Остроты Норкина давно стали изюминкой передачи «Место встречи» — телеведущий традиционно завершает эфиры удачным анекдотом по теме программы.