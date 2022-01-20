Модель сделала фото в отеле и оказалась в центре скандала

Модель Ангелина Кузнецова вместе с подругой сделала полуголые снимки на фоне храма Большой Златоуст из апартаментов федеральной сети RentHouse. Именно туда и стали поступать многочисленные жалобы от людей, чьи религиозные чувства оказались задеты. Полную историю скандала рассказала пресс-служба RentHouse в Instagram-аккаунте.
Отмечается, что Кузнецова с подругой заселилась в апартаменты на основании бартерной рекламы с 18 по 20 января. Модели необходимо было снять видео с положительным отзывом о RentHouse, в ответ ей предоставляли 50-процентную скидку. Свое обязательство Кузнецова выполнять не спешила, а затем в праздник Крещения Господне вместе с подругой опубликовала полуобнаженный снимок на фоне виднеющегося из окна ее апартаментов храма Большой Златоуст.
«Мы получили сотни сообщений от гостей, чьи религиозные чувства были оскорблены данной публикацией. Мы незамедлительно отреагировали и уже составили "черный список" тех, кто может спровоцировать подобные ситуации. А значит, они никогда не станут гостями нашей сети», — отметили в пресс-службе RentHouse.
Основатель отеля Дмитрий Шабалкин в беседе с «Комсомольской правдой» пообещал лично найти человека, который договорился с Кузнецовой о бартере.
«С ней был скандал, она отказывалась покидать номер. Сегодня выселилась. Мы даже не сразу узнали об этом снимке. Стали поступать жалобы наших гостей. Было крещение, а у нас голые девушки позируют. Пришлось реагировать. Как я понял, к ней для съемки приходила еще одна девушка и фотограф», — сказал он.
Также Шабалкин в Instagram-аккаунте сети извинился перед верующими за оскорбленные чувства от лица компании и себя.
«И предупреждаю потенциальных "инстадив", что мы не поддерживаем подобное проявление своей индивидуальности», — заключил основатель отеля.