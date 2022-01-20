Модель сделала фото в отеле и оказалась в центре скандала

«С ней был скандал, она отказывалась покидать номер. Сегодня выселилась. Мы даже не сразу узнали об этом снимке. Стали поступать жалобы наших гостей. Было крещение, а у нас голые девушки позируют. Пришлось реагировать. Как я понял, к ней для съемки приходила еще одна девушка и фотограф», — сказал он.