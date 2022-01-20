Иммунолог заявил о смертельной опасности омикрона для детей

Омикрон способен серьезно поражать слизистую маленьких детей, что может привести к обезвоживанию организма и даже смерти, заявил изданию «Ура.ру» врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
По словам специалиста, с распространением «омикрона» стали чаще заболевать дети. Течение болезни у них похоже на энтеровирус или ротавирус, но в более сильной форме и с кожной сыпью.
«Так как идет серьезное поражение слизистой, от полости рта до толстого кишечника, при этом может болеть горло, дети могут начать отказываться от еды, питья, их рвет, возникает понос, повышается температура. Если ребенок маленький, то обезвоживание наступает очень быстро, идет потеря сил, возникает слабость и в таким состоянии он может погибнуть», - предупредил Владимир Болибок.
Он подчеркнул, что для спасения жизни таких пациентов необходима срочная госпитализация.
Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн заявил, что «омикрон» протекает у детей тяжелее, чем «дельта», потому что он более заразный и лучше размножается в верхних дыхательных путях.