Врачи рассказали о состоянии актрисы Веры Воронковой

Заслуженная артистка РФ Вера Воронкова , пострадавшая дома во время пожара, находится в реанимации, состояние ее тяжелое, сообщает РИА Новости со ссылкой на 36-ю городскую больницу Москвы .

"Состояние тяжелое. Также пока еще в реанимаци", – сказали в медучреждении.

До этого в Московском драматическом театре имени Пушкина сообщили, что Воронковой потребуется длительное восстановление после пожара.

Актриса попала в больницу после пожара, который произошел в ее квартире на северо-востоке Москвы. По предварительным данным, загорелась гирлянда на елке. В результате пострадали два человека, в том числе сама артистка.