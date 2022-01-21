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1 час назад

Врачи рассказали о состоянии актрисы Веры Воронковой

Заслуженная артистка РФ Вера Воронкова, пострадавшая дома во время пожара, находится в реанимации, состояние ее тяжелое, сообщает РИА Новости со ссылкой на 36-ю городскую больницу Москвы.

Врачи рассказали о состоянии актрисы Веры Воронковой
Фото: Агентство "Москва"/Денис ГришкинАгентство "Москва"/Денис Гришкин

"Состояние тяжелое. Также пока еще в реанимаци", – сказали в медучреждении.

До этого в Московском драматическом театре имени Пушкина сообщили, что Воронковой потребуется длительное восстановление после пожара.

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Актриса попала в больницу после пожара, который произошел в ее квартире на северо-востоке Москвы. По предварительным данным, загорелась гирлянда на елке. В результате пострадали два человека, в том числе сама артистка.

Общество,Вера Воронкова,РИА Новости,
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