Названа главная опасность омикрона

Главной опасностью штамма коронавируса «омикрон» является то, что его симптомы схожи с симптомами простуды, поэтому люди не всегда своевременно идентифицируют заболевание как COVID-19, что может привести к хроническим ЛОР — заболеваниям. Об этом URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Подвох и опасность в том, что сами люди не отождествляют, что это омикрон. Люди думают, что это фарингит прицепился, либо ангина началась, либо острый ринит, и не думают об омикроне. И только потом уже доходят, что это он. Вот в чем особенность омикрона», — сказал Владимир Зайцев.

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Как объяснил Зайцев, если вовремя не начать лечить омикрон, то у человека могут развиться хронические ЛОР-заболевания.

«Инфекция не стоит на месте и не дремлет. Она развивается и приводит к хроническим ЛОР-заболеваниям, то есть, если она пролечена не будет, то из острого это перейдет в подострое состояние, а из подострого в хроническое, поэтому важно его на ранних стадиях поймать и полноценно пролечить», — предупредил врач высшей категории.

Врач-отоларинголог Иван Лесков в беседе с URA.RU подчеркнул, что омикрон стал лучше распространяться именно в верхних дыхательных путях.

«До легких он доходит медленнее или не доходит. Он все воспалительные изменения разворачивает в верхних дыхательных путях. С дельтой было чуть по-другому. Она развивалась чуть медленнее, доходила до легких и тогда только развивалась воспалительная реакция в организме», — уточнил специалист.

По словам кандидата наук, в России людям еще сложнее определить, что они заражены омикроном.

«Для нас, для Средней полосы России, Москва, Санкт-Петербург, когда холодно, сыро, промозгло, некомфортно. И боль в горле, першение, это обыденная история. У кого-то это часто, а у кого-то внезапно возникшая, и люди эмоционально не привыкли, что это может быть вирусная ковидная инфекция, и не придают это значения», — отметил он.

В России число повторных случаев коронавируса у переболевших выросло из-за распространения омикрон-штамма с пяти до 10 раз. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, сообщает в четверг, 20 января, РИА Новости.

В связи с этим в России сейчас складывается напряженная ситуация, заметил глава ведомства.

Российская система здравоохранения начнет перестраиваться под особенности течения омикрона, добавил Мурашко. Он призвал россиян тщательнее заботиться о своем здоровье.

За последние 24 часа в России выявили 38 850 новых случаев коронавируса — это максимум с 13 ноября 2021 года. Таким образом, общее число заразившихся с начала пандемии достигло 10 938 261.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (11 557), Санкт-Петербурге (4753) и в Подмосковье (2795).

Новый штамм коронавируса "омикрон" представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет. Об этом заявил эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он отметил, что в последнее время в больницу стали часто попадать маленькие дети с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. "Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея", - цитирует специалиста ТАСС.

В группе риска по COVID-19 по-прежнему пожилые люди (старше 65 лет), а также лица с хроническими заболеваниями. В большинстве случаев заболевание у них протекает в тяжелой форме.

"Возможно, у непривитых будет тяжелое течение", - предположил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что "омикрон" признан более легким штаммом в странах, где от коронавируса привиты 60-80 процентов населения.

"Омикрон"-штамм коронавируса гораздо опаснее самого сильного сезонного вируса – гриппа, рассказал Москве 24 иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. "Омикрон" как минимум в четыре раза более патогенный и в семь раз более заразный, добавил иммунолог.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отмене обязательных ковид-паспортов в Англии, требований работать удаленно и носить маски в общественных местах. Джонсон добавил, что Великобритания вскоре будет относиться к COVID-19 как к простуде и отменит обязательное требование самоизоляции.

"Омикрон", конечно, опаснее сезонной ОРВИ. Сравним. У линии "Дельта" летальность ближе к 4% от выявленных пациентов с клиническими симптомами. Допустим, у "Омикрона" летальность снизится в пять раз – до 0,8%, хотя такое сильное падение и маловероятно. У самого сильного гриппа летальность 0,12–0,17% от пациентов с клинически выявленными симптомами в зависимости от сезона. Разница больше чем в четыре раза.

Николай Крючков

иммунолог, кандидат медицинских наук

"Омикрон" также более заразен, отметил врач.

"Базовое репродуктивное число, которое показывает, сколько человек может заразить вокруг себя один заболевший, для гриппа составляет 1,6, а для "Омикрона" – минимум 11, что почти в семь раз больше. Учитывая такие цифры, относиться к волне "Омикрона" как к сезонной ОРВИ вряд ли получится", – сказал Крючков.

По мнению специалиста, британские власти поспешили с ослаблением коронавирусных ограничений.

"Власти посчитали, что они защитили значительную часть населения благодаря вакцинации. При этом они понимают, что справиться малыми ресурсами c пандемией не получится. И третий момент: накопившаяся за два года усталость общества. Все это приводит к тому, что политики сдаются и делают заявления в духе сравнения коронавируса с простудой", – сказал иммунолог.

В декабре правительство Германии приняло решение внести Великобританию в список стран, являющихся источником распространения мутаций коронавируса. Предполагалось, что включение в список повлечет за собой значительное ограничение на поездки между странами. До этого на фоне роста заражений штаммом коронавируса "Омикрон" в Лондоне было объявлено чрезвычайное положение.

Австралийский хирург-отоларинголог Эрик Леви назвал опасным заблуждением мнение о том, что заражение штаммом «омикрон» защитит от других вариаций коронавируса. Он призвал людей отказаться от идеи поиска намеренного способа заразиться. Об этом врач написал на своей странице в Twitter.

Даже не пытайтесь намеренно заразиться «омикроном». Ведь вы не знаете, окажется ли ваша иммунная система готова принять удар. Для многих болезнь протекает крайне тяжело, — заявил Леви.

Он отметил, что переболевший «омикроном» человек получит всего четыре недели иммунитета максимум. По словам Леви, вакцинация остаётся самой надёжной защитой организма от коронавируса.

При первых признаках заражения "омикроном" помогут жаропонижающие и противовирусные препараты. Об этом в среду сообщила главный инфекционист Москвы Светлана Сметанина.

По ее словам, новый штамм коронавируса по своим симптомам похож на ОРВИ. Почти в каждой домашней аптечке, говорит Сметанина, есть безрецептурные препараты, способные облегчить течение болезни. Однако лечиться дома можно на первых порах и не больше пяти дней, при сохраняющихся симптомах нужно обратиться к врачу.

"Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью, - отмечает она. - В этом случае необходимо выпивать не менее двух литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты (ибупрофен, парацетамол)".

Могут быть полезны и противовирусные препараты, капли в нос, спреи и леденцы для горла. Но антибиотики пить не стоит.

Важно, чтобы дома был пульсоксиметр для измерения концентрации кислорода в организме. Норма - это 96-100%. При температуре выше 38 градусов можно принять жаропонижающие средства, например, парацетамол или ацетилсалициловую кислоту.

"С этими средствами нужно быть осторожным тем, у кого в прошлом имелись заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно эрозивный гастрит, язвенная болезнь желудка, - добавил главный внештатный специалист общей врачебной практики департамента здравоохранения Виктор Фомин. - Этим пациентам можно рекомендовать прием омепразола или эзомпразола в минимальной дозе профилактически вечером наряду с жаропонижающими".

Как поведет себя "омикрон" в дальнейшем и будут ли какие-то осложнения, как при предыдущих штаммах, пока не известно. По наблюдениям врачей, пациенты, уже перенесшие ковид, молниеносно расслабляются, как только им закрывают больничный лист. Мол, выздоровели, а значит, беспокоиться незачем. Но это не так. Вирус, напоминает ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин, выбрасывает в организм большое количество токсинов, которые поражают самые слабые места. Как рассказала врач-невролог Юлия Евсютина, в Москве, как и в других регионах страны, симптомы постковидного синдрома встречаются часто.

"В мире есть исследования, которые говорят, что через 12 недель после ковида у 80% переболевших есть как минимум одна жалоба, - объяснила она. - То же самое и в российской столице".

По ее словам, горожане чаще всего страдают от усталости - как физической, так и психической. У них снижается работоспособность, нарушаются концентрация и память.

Вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им Н. Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн не согласился со словами представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, заявившей что штамм коронавируса «омикрон» менее опасен, чем предыдущие варианты, так как несмотря на высокую контагиозность, отличается низкой патогенностью. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Много людей заболевает — смертей будет не меньше. Скажем, у него летальность в два раза ниже, а заболевает в два раза больше людей. Летальность останется примерно на том же уровне. И мы видим на примере других стран, что летальность при приходе «омикрона» она примерно держится на том же уровне, что и была на спаде «дельты», — сказал Альтштейн.

Он отметил, что в настоящее время в России умирают зараженные штаммом «дельта». Какую смертность вызовет «омикрон», пока неясно.