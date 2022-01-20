Назван главный недостаток удаленной работы

Руководитель направления подбора и адаптации сотрудников HH.RU Олеся Плотникова сообщила, что довольно большое количество россиян планируют работать на удаленке и после окончания пандемии коронавируса.

Фото: Pavel Danilyuk / Pexels Pavel Danilyuk / Pexels

—Цифра правда устойчивая, она растет. Люди поняли плюсы удаленки, а некоторые поняли ее минусы, но этот процент довольно низок, — отметила она в комментарии ОСН.

Она отметила, что в ряде регионов доля людей, которых перевели на дистанционный формат работы, стандартно высока. Это те регионы, где много IT-сектора, маркетинга, крупных компаний.

По словам эксперта, чаще всего люди отмечают один из недостатков удаленного формата работы — это отсутствие быстрых коммуникаций.

Многие компании начинают внедрять различные практики, которые помогают людям оставаться в контакте и получать информацию довольно быстро. Все практики удаленной работы и работы с распределенными командами в период пандемии стали активно обсуждаемыми и используемыми на практике.