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14 минут назад

Аналитик назвала главный недостаток удаленной работы

Руководитель направления подбора и адаптации сотрудников HH.RU Олеся Плотникова сообщила, что довольно большое количество россиян планируют работать на удаленке и после окончания пандемии коронавируса.

Назван главный недостаток удаленной работы
Фото: Pavel Danilyuk / PexelsPavel Danilyuk / Pexels

—Цифра правда устойчивая, она растет. Люди поняли плюсы удаленки, а некоторые поняли ее минусы, но этот процент довольно низок, — отметила она в комментарии ОСН.

Она отметила, что в ряде регионов доля людей, которых перевели на дистанционный формат работы, стандартно высока. Это те регионы, где много IT-сектора, маркетинга, крупных компаний.

По словам эксперта, чаще всего люди отмечают один из недостатков удаленного формата работы — это отсутствие быстрых коммуникаций.

Многие компании начинают внедрять различные практики, которые помогают людям оставаться в контакте и получать информацию довольно быстро. Все практики удаленной работы и работы с распределенными командами в период пандемии стали активно обсуждаемыми и используемыми на практике.

До этого стало известно, что Сбербанк в связи с эпидемиологической ситуацией с 20 января переведет 70 процентов сотрудников в Москве на удаленную работу.

Общество,Сбербанк России,
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