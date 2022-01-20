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49 минут назад

Волна омикрона в России может оказаться длиннее европейской

Член РАН, профессор Института молекулярной биологии Петр Чумаков считает, что волна омикрон-штамма коронавируса в России будет длиннее, чем в Европе. Об этом сообщает «Лента.ру».

Волна омикрона в России может оказаться длиннее европейской
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ученый объяснил, что это связано с большей площадью России и неравномерной плотностью населения.

При этом в Москве, по его мнению, вспышка нового штамма закончится достаточно быстро. Чумаков считает, что заболеваемость в столице начнет падать уже к середине февраля.

Омикрон-штамм начал распространяться в ноябре 2021 года в Южной Африке и Гонконге, сейчас он встречается в большинстве стран. Он содержит более 30 мутаций, ученые считают, что это повышает его заразность и устойчивость к вакцинам.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что во второй половине января в столице доминируют случаи заболевания омикрон-штаммом.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что к 18 января 60 процентов заражений коронавирусом в РФ приходились на дельта-штамм, 40 процентов - на омикрон и другие варианты. В целом омикрон выявлен в 42 регионах страны.

На фоне роста заболеваемости омикроном премьер-министр России Михаил Мишустин призвал компании перевести персонал на удаленную работу там, где это возможно.

Общество,Петр Чумаков,Михаил Мишустин,Татьяна Голикова,Сергей Собянин,РАН,
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