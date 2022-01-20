Пока вы в маске: Билл Гейтс дал неутешительный прогноз

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Билл Гейтс считает, что мир ожидают гораздо более опасные пандемии, чем COVID-19

Основатель технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что мир может столкнуться с гораздо более опасными пандемиями, чем COVID-19. Он призвал правительства выделить миллиарды долларов для борьбы с будущими патогенами и увеличения запасов вакцин. Штаммы коронавируса "омикрон" и "дельта" - "одни из трансмиссивных, из когда-либо существовавших, однако человечеству, возможно, придется столкнуться с патогеном, вызывающим гораздо более высокий уровень смертности или тяжелых заболеваний", приводит слова миллиардера газета Financial Times. Необходимо, как сказал Гейтс, потратить миллиарды долларов на то, чтобы подготовиться к будущим заболеваниям, сэкономить "триллионы долларов ущерба" и спасти миллиарды жизней, что стало бы "неплохой страховкой".

В ВОЗ призвали отменить ограничения на международные поездки

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвал страны отменить или ослабить ограничения на международные поездки. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВОЗ. Отмечается, что данные ограничения способствуют экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства. В ВОЗ подчеркнули, что эти меры не принесли пользу. Об этом свидетельствует то, что омикрон-штамм коронавируса распространяется, несмотря на решение некоторых стран ввести ограничения на поездки.

Японские ученые: риск тяжелого течения COVID-19 у куривших выше в 1,5-2 раза

Ученые Национального исследовательского центра международного здравоохранения Японии выяснили, что риск более тяжелого заражения коронавирусом выше как у мужчин, так и у женщин, которые ранее курили. Об этом сообщает NHK. Исследователи проанализировали данные около 17,6 тыс. инфицированных в возрасте от 20 до 80 лет и госпитализированных до февраля прошлого года. По данным ученых, риск тяжелых последствий, требующих подключения к аппарату ИВЛ, оказался в 1,51 раза выше у мужчин с историей курения и в 1,94 раза больше у женщин. "С другой стороны, для тех, кто курит в настоящее время, риск обострения статистически значимо не отличался, но риск может увеличиться в будущем", - говорится в заявлении исследовательской группы.

Врач объяснила, когда сдавать ПЦР-тест при «Омикроне»

Медики советуют пройти ПЦР-тестирование сразу после появления первых признаков заболевания омикрон-штаммом коронавируса. Это поможет врачам выбрать правильную тактику и начать эффективное лечение, говорит врач-терапевт Татьяна Тарадеева. «Инкубационный период болезни, вызванной новым штаммом, составляет 3—5 дней, поэтому желательно пройти ПЦР-диагностику при появлении первых симптомов. В клинической картине коронавирусной инфекции, вызванной штаммом „Омикрон“, характерно повышение температуры тела выше 37,5 градусов, кашель, сухой или со скудной мокротой, одышка, утомляемость, ощущение тяжести в грудной клетке», — приводятся слова Тарадеевой в сообщении компании «Инвитро-Приволжье», поступившем в URA.RU.

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