Новые максимумы заражений в Москве и Петербурге. Главное о коронавирусе за 20 января

Всего зафиксирован 10 938 261 случай заражения, из них новых — 38 850 (максимум с 13 ноября). За сутки умерли 684 человека, за весь период — 324 060. В Санкт-Петербурге выявили 4 753 случая заражения — максимум за пандемию. Число повторных случаев заражения ковидом из-за "омикрона" выросло в России, по разным оценкам, от пяти до десяти раз, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Вероятность заразиться омикрон-штаммом у перенесших инфекцию составляет примерно 15–20%, тогда как раньше риск повторного заражения был менее 1–2%, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Потеря обоняния и вкуса при заражении "омикроном" встречается реже, однако частыми симптомами являются першение, боль в горле и осиплость, заявила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Оксана Драпкина. Штамм "омикрон" особенно опасен для детей от двух до пяти лет, сообщил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он отметил, что впервые у них стали наблюдаться явления бронхиолита, требующие госпитализации. Эксперт также призвал не рассчитывать, что с появлением "омикрона" число тяжелых случаев заболевания уменьшится. Экспресс-тесты в целом выявляют коронавирус даже в случае заражения "омикроном". Но из-за того, что при "омикроне" заболевание развивается очень быстро, для более точного результата тест нужно делать в первые четыре дня с момента появления первого симптома, сообщил врач-вирусолог Евгений Тимаков. Минздрав разработал рекомендации по дистанционной работе с лечащимися от ковида на дому. Все данные по "Спутнику V" переданы в ВОЗ, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Заразился народный артист СССР Олег Басилашвили. Он получил положительный тест, но никаких симптомов болезни нет.