Пока вы спали: обвал российского рынка и предложение Турции

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По российскому рынку акций прокатилась волна распродаж

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Российский фондовый рынок 18 января пережил самый масштабный обвал с марта 2020 года. Падение индекса МосБиржи превысило 20%, а утром 19 января достигало 25%. Серьезно потеряли в цене бумаги «Сбера» и «Газпрома», пишет NEWS.ru.

Опрошенные изданием экономисты объяснили такой обвал рынка геополитическими рисками в связи с возможностью военного противостояния России и Украины и введения жестких антироссийских санкций. При этом эксперты посоветовали новичкам принимать решение о покупке ценных бумаг только после того, как нормализуется политическая ситуация.

Названа цель переговоров Лаврова и Блинкена в Женеве

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, которая должна пройти 21 января в Женеве, подразумевает «лишь обсуждение» и решения вопроса о гарантиях безопасности от нее ждать не стоит. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишут «Известия».

«Переговоры РФ и США 21 января — это, по сути, лишь обсуждение. Реальные переговоры могут начаться только после того, как Москва получит письменный ответ, - тогда и будут приниматься решения. Пока у нас такого ответа нет», - пояснил он.

США пообещали помощь Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился 19 января с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой. Также командование Сухопутных войск ВСУ посетил с визитом военный атташе США Брендон Пресли, пишет «Независимая газета».

США продолжают настаивать на существовании угрозы «российского вторжения» на Украину и утверждают, что стремятся снизить напряженность. При этом они пообещали украинскому руководству поддержку.

Госдеп усомнился в самостоятельности Лукашенко

В Госдепартаменте США опасаются, что президент Белоруссии Александр Лукашенко уже не способен проводить самостоятельную политику и страна «может сыграть роль в запланированном вторжении России в Украину». Об этом сообщает «Независимая газета».

В свою очередь в Минске назвали заявления Госдепартамента США «удивительным набором фантазий и страшилок». По мнению МИД Белоруссии, США «вбрасывают ложь в информационное пространство» и нагнетают ситуацию, чтобы взять реванш «за все откровенные провалы последнего времени».

Турция заявила о готовности решать спор России и Украины

Турция готова предоставить свою переговорную площадку для организации российско-украинской встречи на высшем уровне и «выступить в любой роли» для снижения напряженности. Об этом заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, пишет «Независимая газета».