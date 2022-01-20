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21 минуту назад

Полуголая блогерша устроила фотосессию возле мечети в Москве

В Москве блогерша устроила фотосессию в откровенном образе на фоне мечети. Видео с места съемки опубликовал Instagram-аккаунт kavkaz_pravda.

Полуголая блогерша устроила съемки у мечети в Москве
Фото: ТАССТАСС

На записи видно, как девушка в черном нижнем белье, чулках и на высоких каблуках позирует для фотографий напротив одной из столичных мечетей, распахивая для кадра светлое пальто. При этом голова и почти все лицо модели закрывает черная балаклава.

Модераторы аккаунта выступили за привлечение девушки к уголовной ответственности и отметили правоохранительные органы в публикации.

«Очередная блогерша решила хайпануть провокационным путем. В полуобнаженном виде фотографируется на фоне мечети в Москве», - сказано в подписи к видео.

Кроме официального аккаунта МВД России, авторы аккаунта также отметили страницы журналистки Ксении Собчак и мэра столицы Сергея Собянина. Однако, как сообщается, санкций против модели пока предпринято не было.

Блогера задержали за провокационную фотосессию у Кремля

Ранее, в октябре прошлого года, россияне раскритиковали очередную блогершу, которая для фото оголила ягодицы на Красной площади.

Общество,Ксения Собчак,Сергей Собянин,МВД,
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