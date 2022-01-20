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2 часа назад

Всех школьников и студентов российского города эвакуировали из-за угрозы взрыва

В Магадане из-за сообщений с угрозами взрыва эвакуировали учащихся всех лицеев, колледжей и школ. Об этом сообщили в региональном правительстве, передает ТАСС.

Всех школьников и студентов эвакуировали в Магадане
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Там добавили, что учеников всех образовательных учреждений временно перевели на дистанционное обучение. В российских школах работают сотрудники спецслужб.

Накануне источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что в большинстве регионов России детские сады, школы и колледжи получили сообщения о минировании. Среди них образовательные учреждения Волгограда, Красноярска. Помимо этого, сообщение о минировании поступило в керченский колледж, где в 2018 студент Владислав Росляков устроил массовую стрельбу, погибли 20 человек.

Волна ложных сообщений о минировании в разных городах России началась в ноябре 2019 года. Угрозы затронули суды, торговые центры, станции метро, школы и лечебные учреждения — они не подтвердились ни разу.

Общество,Владислав Росляков,МВД,ИТАР-ТАСС,
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