В России резко выросли продажи масок и санитайзеров

Розничные продажи защитных масок, санитайзеров и экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию в России за последнюю неделю резко возросли. Об этом свидетельствуют данные проведенного «Ведомостями» опроса крупных аптечных сетей, интернет-аптек и маркетплейсов.

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По отдельным категориям продажи выросли в семь раз. Это объясняется быстрым распространением омикрон-штамма коронавируса.

Так, продажи экспресс-тестов в «Аптечной сети 36,6» в период с 7 по 13 января выросли на 20 процентов по сравнению с предыдущей неделей. На Ozon продажи выросли на 40 процентов, а у «Сбер еаптеки» — на 70 процентов.

По словам заведующего терапевтической клиникой Европейского медицинского центра Владимира Сибирского, точность у экспресс-тестов низкая. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов призвал россиян обратиться в специализированные лабораторные комплексы, где медики «примерно за те же деньги проведут исследование, но с точностью на порядок выше».

Также увеличился спрос на маски и антисептики. В «Аптечной сети 36,6» продажи в период с 7 по 13 января продажи выросли на 14 и 7 процентов к предыдущей неделе соответственно. Представители аптечной сети «Ригла» за тот же период отметили рост продаж в натуральном выражении по всем категориям средств индивидуальной защиты на 25 процентов к предыдущей неделе.