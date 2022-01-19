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49 минут назад

«Не Тони, а господин»: Скабеева высмеяла фамильярность Кулебы

Российская телеведущая Ольга Скабеева высмеяла фамильярное обращение украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы к коллеге из США Энтони Блинкену. Кулеба назвал госсекретаря Тони во время пресс-конференции, упомянув его переговоры с российским главой МИД Сергеем Лавровым. Скабеева в своём Telegram предложила другой вариант обращения.

Какой же он тебе Тони. Он тебе господин! — написала телеведущая.

Она проиллюстрировала пост смеющимся смайликом и добавила отрывок речи Кулебы.

Скабеева высмеяла Зеленского за оговорку о санкциях против России

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров оба дипломата сделали несколько громких заявлений. Например, Блинкен заявил, что Россия «заплатит калечащую цену», если посмеет напасть на Украину. Госсекретарь прибыл в страну накануне и успел также провести переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Во время разговора с Зеленским Блинкен вновь подчеркнул, что если Россия выберет путь дальнейшей агрессии против Украины, США вместе с союзниками и партнёрами, кроме ввода экономических санкций, пересмотрят присутствие НАТО в союзных странах.

Общество,Видео,Дмитрий Кулеба,Ольга Скабеева,Энтони Блинкен,Сергей Лавров,НАТО,МИД,
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