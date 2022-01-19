Профессор рассказала, как в России за три месяца победить пандемию

«С другой стороны, вакцинация эффективна тогда, когда она проводится очень быстро. Я могу привести такой исторический пример: в январе 1960 года, когда в Москву поступил больной с натуральной оспой, за три недели января было привито более 6 млн человек – жителей Москвы, и удалось остановить эту инфекцию. Если бы мы могли хотя бы за три месяца провести вакцинацию хотя бы 80-90% населения нашей страны, а лучше бы, конечно, всего мира, мы давным-давно с этой инфекцией справились», - сказала Орлова.