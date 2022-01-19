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15 минут назад

Профессор рассказала, как в России за три месяца победить пандемию

Заведующая кафедрой инфекционных болезней Ивановской медакадемии, профессор Светлана Орлова заявила, что можно победить пандемию коронавируса, если в течение короткого промежутка времени привить, как минимум, 80-90% населения. Об этом она рассказала в организованном правительством Ивановской области эфире в социальной сети «ВКонтакте».

Профессор рассказала, как в России за три месяца победить пандемию
Фото: ReutersReuters

По ее словам, коллективного иммунитета достичь очень сложно, так как для этого должно быть привито около 98% населения, включая детей.

«С другой стороны, вакцинация эффективна тогда, когда она проводится очень быстро. Я могу привести такой исторический пример: в январе 1960 года, когда в Москву поступил больной с натуральной оспой, за три недели января было привито более 6 млн человек – жителей Москвы, и удалось остановить эту инфекцию. Если бы мы могли хотя бы за три месяца провести вакцинацию хотя бы 80-90% населения нашей страны, а лучше бы, конечно, всего мира, мы давным-давно с этой инфекцией справились», - сказала Орлова.

Общество,Светлана Орлова,
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