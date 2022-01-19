В Совете Федерации в апреле пройдут Дни Кабардино-Балкарской Республики, приуроченные к празднованию 100-летия образования республики.

«В конце апреля Дни Кабардино-Балкарии пройдут в Совете Федерации. Совместно с Министерством культуры России прорабатывается план проведения в сентябре Дней культуры КБР в Москве. Тогда же в Москве пройдут совместные праздничные мероприятия, посвященные 100-летию образования Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи», — говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства региона по итогам заседания республиканского оргкомитета по подготовке к празднованию юбилея.

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Торжественное открытие Дней культуры трех республик — Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи — планируется провести в Государственном Кремлевском дворце. Кроме того, культурно-массовые мероприятия в течение двух дней будут проходить на центральных сценических площадках и в выставочных залах столицы.

В одном из центральных музеев Москвы планируется организовать выставку экспонатов из фондов Национального музея КБР, работ мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Летопись столетия». В парке Горького предполагается фольклорно-этнографический праздник «Кабардино-Балкария приглашает». Театры республики представят свои спектакли на сценах московских театров — МХАТ имени Чехова и Театра Вахтангова.

В течение года в республике будут проводиться культурно-массовые и спортивные мероприятия, театральные постановки, волонтерские и добровольческие акции, промышленные и сельскохозяйственные выставки, этнографические и исторические выставки, молодежные фестивали.

В частности, архивная служба КБР подготовит фотодокументальную выставку, будет издан сборник архивных документов. На август — сентябрь запланирован республиканский межнациональный лагерь и фестиваль национально-культурных центров «Национальная палитра Кабардино-Балкарии».

В Национальном музее КБР откроется этнографическая выставка уникальных экспонатов прошлых столетий и работ современных мастеров декоративно-прикладного искусства «Золотой век республики», а также выставка подарков по случаю юбилейных дат Кабардино-Балкарии. В Музее изобразительных искусств пройдет выставка работ местных художников «Летопись столетия».

«Для организации главного культурно-зрелищного мероприятия юбилея — грандиозного театрализованного представления „Моя Республика, моя Россия!“ — будут приглашены лучшие режиссерские группы Москвы. В масштабном театрализованном представлении примут участие артисты и творческие коллективы республики, звезды российской эстрады, ожидается участие почетных гостей из Москвы, регионов России», — отмечается в сообщении.

Кроме того, с апреля по июнь будет реализовываться добровольческий проект «100 добрых дел».

О праздновании 100-летия КБР