В АТОР объяснили правила въезда в Египет для россиян

Сообщения о тестировании всех туристов по прилету в Египет с 22 января недостоверны — общие правила въезда российских путешественников в страну не поменялись. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России.
«Правила въезда в Египет остаются прежними. Все без исключения граждане в возрасте от 12 лет обязаны иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста. Срок ее действия не должен превышать 72 часа с момента забора биоматериала и до момента въезда в страну», — говорится в сообщении.
Тем же, кто прошел вакцинацию (в Египте признается только «Спутник V») требуется прививочный сертификат на английском языке. С момента завершения иммунизации до въезда в страну должно пройти не менее 14 дней.
При этом с 22 января в Египте изменится порядок действия сотрудников санитарного ведомства в аэропортах — всем туристам с сомнительными справками или сертификатами (например, с предъявляемого документа не считывается QR-код или он вообще отсутствует) придется пройти процедуру дополнительного тестирования.
«Если результат такого экспресс-теста окажется положительным, путешественника изолируют на пять дней в забронированном отеле, с повторным тестированием на шестой день пребывания. Если и после этого результат тестирования покажет положительный результат, то туриста ждет еще пять дней изоляции в отеле. После чего он сможет завершить карантин без дополнительного тестирования», — отмечается в сообщении.