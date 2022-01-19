В АТОР объяснили правила въезда в Египет для россиян

«Если результат такого экспресс-теста окажется положительным, путешественника изолируют на пять дней в забронированном отеле, с повторным тестированием на шестой день пребывания. Если и после этого результат тестирования покажет положительный результат, то туриста ждет еще пять дней изоляции в отеле. После чего он сможет завершить карантин без дополнительного тестирования», — отмечается в сообщении.