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24 минуты назад

Стало известно состояние детей Градского и Коташенко после ограбления

Отец вдовы Александра Градского поделился своим мнением о том, в какой ситуации оказалась его дочь. Сама Марина Коташенко, как и ее представители, еще никак не комментировала произошедшее, избегая общение с журналистам, сообщает «Пятый канал».

Стало известно состояние детей Градского и Коташенко после ограбления
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Владимир опроверг слухи об инсценировке нападения с последующей кражей, которые стали все чаще звучать в прессе. Помимо этого, мужчина рассказал, как себя чувствуют его внуки от Градского и Коташенко.

По его словам, младшие дети популярного музыканта — семилетний Александр и трехлетний Иван не были свидетелями преступления и сейчас с ними все хорошо.

«Дети нормально себя чувствуют. Они были в стороне. Ничего не видели», — добавил отец Коташенко.

Однако сама Марина тяжело переживает все произошедшее.

Напомним, недавно вдову композитора ограбили. Злоумышленники угрозами заставили ее отдать им 100 миллионов рублей. Как выяснилось, деньги молодая девушка хранила дома, прямо под кроватью. Получив свой куш, преступники скрылись, пообещав напоследок жестоко расправиться с Коташенко и ее детьми.

Вдову Градского заподозрили в инсценировке ограбления

Испуганная женщина обратилась в полицию только спустя несколько часов после происшествия. Это вызвало ряд вопросов со стороны правоохранителей, которые высказали предположение, что Коташенко намеренно дала преступникам время для исчезновения. Однако сама вдова объяснила свой поступок тем, что находилась в шоке. Сейчас следователи прорабатывают разные версии произошедшего и ищут преступников.

Кроме того, после происшествия вдове музыканта пришлось также вынести нападки со стороны родственников умершего супруга. Так, двоюродная сестра Градского недавно поучаствовала в ток-шоу, на котором заявила, что последняя супруга народного артиста чуть ли не силой заставила его жениться на ней за две недели до смерти.

По ее мнению, брак композитора с четвертой избранницей недействителен. Однако далеко не все оценили такие высказывания.

В сети поклонники вступилась за вдову и нашла эти обвинения безосновательными.

Общество,Марина Коташенко,Александр Градский,
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