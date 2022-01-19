Врач посоветовал начать лечение омикрона с первых дней недомогания

«Если по каким-то причинам вы не пошли в поликлинику и не обратились к врачу, в домашних условиях можно самостоятельно облегчить свое состояние. Первые признаки заболевания - повышение температуры, головная боль, заложенность носа, боль в горле. Прежде всего, остаться дома. Если температура не превышает 38 градусов, то снижать лекарственными препаратами ее не рекомендуется. В данном случае единственное «окно возможностей» - обильное питье (до 2 литров), мед, чай с мятой/облепихой. Необходимо отдыхать, чаще проветривать помещение и отказаться от курения», - сказал врач.