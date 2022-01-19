Врач посоветовал начать лечение омикрона с первых дней недомогания

Первые признаки заражения «омикроном» похожи на проявления ОРВИ, при насморке, жаре и головной боли нужно сразу начинать лечение. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный внештатный специалист терапевт департамента здравоохранения столицы, главный внештатный специалист общей врачебной практики (семейный врач) Виктор Фомин.
«Если по каким-то причинам вы не пошли в поликлинику и не обратились к врачу, в домашних условиях можно самостоятельно облегчить свое состояние. Первые признаки заболевания - повышение температуры, головная боль, заложенность носа, боль в горле. Прежде всего, остаться дома. Если температура не превышает 38 градусов, то снижать лекарственными препаратами ее не рекомендуется. В данном случае единственное «окно возможностей» - обильное питье (до 2 литров), мед, чай с мятой/облепихой. Необходимо отдыхать, чаще проветривать помещение и отказаться от курения», - сказал врач.
Важно, чтобы в домашней аптечке был пульсоксиметр для измерения концентрации кислорода в организме, которая в норме должна составлять 96-100%, подчеркнул специалист.
По его словам, при повышении температуры выше 38 градусов можно принять жаропонижающие средства, например, парацетамол или ацетилсалициловую кислоту.
«С этими средствами нужно быть осторожным тем, у кого в прошлом имелись заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно эрозивный гастрит/язвенная болезнь желудка. Этим пациентам можно рекомендовать прием омепразола или эзомпразола в минимальной дозе профилактически вечером наряду с жаропонижающими», - сказал он.
Для облегчения боли в горле врач посоветовал использовать антисептики (например, мирамистин), пастилки или леденцы, спреи, полоскания, например хлоргексидином. А при насморке необходимо использовать два-три раза в день назальные капли с сосудосуживающим эффектом или промывать нос растворами на основе натуральной морской соли.
Фомин подчеркнул, что применение антибиотиков при вирусной инфекции бесполезно и даже вредно.
«Что касается приема противовирусных препаратов, то согласно клиническим рекомендациям Минздрава возможно применение лекарственных средств, используемых для лечения сезонных ОРВИ. Это интраназальные формы ИФН-α (интерферон альфа), обладающие местным иммуномодулирующим, противовоспалительным и противовирусным действием (например, гриппферон), а также противовирусные препараты с широким спектром активности, такие как, например, умифеновир (арбидол). Риамиловир (триазавирин) - противовирусный препарат, который можно начинать принимать самостоятельно, начиная с первого-второго дня болезни при наличии типичных симптомов ОРВИ, в том числе стойкого повышения температуры тела, заложенности и выделений из носа», - пояснил врач.
Он отметил, что лечиться самостоятельно можно в течение пяти дней, а при сохранении симптомов и появлении мокроты необходимо обратиться к врачу. Специалист добавил, что вакцинированные переносят болезнь легче, чем те, у кого нет антител к вирусу.