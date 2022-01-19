Онищенко заявил об отсутствии причин для ввода локдауна

"Прежде всего, не надо истереть на эту тему, никаких локдаунов вводить не надо, но выявлять [коронавирус] и тщательно выявлять очаги [заболевания], и принимать по ним меры нужно обязательно. Самое главное - нужно вакцинироваться и ревакцинироваться. Тот иммунитет, который мы приобрели при вакцинации, он работает, поэтому сейчас нужно сосредоточиться на охвате вакцинацией и ревакцинацией, потому что мы отстаем безнадежно", - сообщил эксперт.