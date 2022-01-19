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42 минуты назад

В семерку самых теплых лет вошел 2021 год

Средняя температура на Земле в 2021 году была на 1,11 градуса Цельсия выше значений второй половины XIX века, прошлый год вошел в семерку самых теплых лет в истории систематических наблюдений за погодой и климатом. Об этом сообщила в среду Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН.

В семерку самых теплых лет вошел 2021 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Хотя средняя глобальная температура временно снизилась в 2020-2022 годах вследствие природного явления Ла-Нинья, 2021 год стал одним из семи самых теплых лет", - говорится в сообщении.

В ВМО подчеркнули, что "глобальное потепление и другие долгосрочные тенденции изменения климата, как ожидается, продолжатся вследствие рекордных уровней [концентрации] в атмосфере парниковых газов, удерживающих тепло ".

Средняя температура на планете в прошлом году "была примерно на 1,11 (плюс-минус 0,13) градуса Цельсия выше доиндустриальных уровней 1850-1900 годов", 2021 год стал седьмым подряд годом, когда глобальная температура превышала эти уровни на один градус, пояснила ВМО, сославшись на данные крупных мировых центров наблюдения за погодой и климатом. В первую тройку самых теплых вошли 2016, 2019 и 2020 года. Свой вклад в рекордно высокую среднюю температуру на Земле в 2016 году внес природный феномен Эль-Ниньо, который в противоположность явлению Ла-Нинья имеет согревающий эффект.

"2021 год запомнится своей рекордной температурой около 50 градусов Цельсия в Канаде, сравнимой с показателями жаркой пустыни Сахара в Алжире, а также исключительно сильными ливнями и смертоносными наводнениями в Азии и Европе, засухой в районах Африки и Южной Америки", - заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. Изменение климата и связанные с погодой бедствия оказывают катастрофическое воздействие на население всех континентов, констатировал он.

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