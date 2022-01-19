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33 минуты назад

Актриса Вера Воронкова получила ожог 31% тела

Стали известны подробности состояния 56-летней актрисы Веры Воронковой, госпитализированной в реанимацию одной из клиник в Москве после пожара.

Актриса Вера Воронкова получила ожог 31% тела
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщают «Известия», у Воронковой диагностирован ожог 31% поверхности тела.

Утверждается, что у артистки повреждены голова, лицо, шея, спина и руки. Кроме того, у Воронковой тяжелый ожог верхних дыхательных путей и термоингаляционное поражение. Сейчас Воронкова остается в реанимации.

О том, что в квартире Веры Воронковой, снимавшейся в сериале «Каменская», произошел пожар, стало известно 19 января.

Возгорание в столичной квартире на проспекте Мира началось ночью. Дома была сама актриса и ее дочь, обеих госпитализировали.

У звезды телесериала диагностировали ожог верхних дыхательных путей, у ребенка — отравление угарным газом.

Возможной причиной пожара назвали замыкание проводки на елочной гирлянде. Елка стояла в гостиной, в данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося.

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