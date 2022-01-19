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59 минут назад

Актриса Вера Воронкова попала в реанимацию

В ночь на 19 января актрису Веру Воронкову госпитализировали в реанимацию после пожара в ее московской квартире. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Актриса Вера Воронкова попала в реанимацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, в квартире актрисы на проспекте Мира загорелась новогодняя елка. В этот момент в помещении находились сама 56-летняя актриса и ее 14-летняя дочь.

Их обеих госпитализировали. У Воронковой диагностировали ожог верхних дыхательных путей, у ее дочери - отравление угарным газом.

Предварительной причиной пожара SHOT назвал замыкание проводки на елочной гирлянде.

Хлебникова записала обращение к поклонникам

Вера Воронкова - заслуженная артистка России, актриса Театра имени Пушкина. Среди ее работ в кино и на телевидении - роли в фильмах «Время танцора», «Утомленные солнцем 2: Цитадель», сериалы «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Предчувствие», «Год культуры».

Осенью прошлого года при пожаре в своей квартире серьезно пострадала певица Марина Хлебникова. Источники СМИ называли его предварительной причиной неосторожное обращение с огнем, сама певица говорила о возможном коротком замыкании.

Общество,Марина Хлебникова,Вера Воронкова,
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