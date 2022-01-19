Александр Гинцбург заявил о возможности омикрон-штамма вызывать тяжёлую болезнь. По словам директора Центра им. Гамалеи, речь идёт о людях без иммунитета.
«По литературным данным, реже, но это данные европейских стран, где 60-80% вакцинировано, поэтому однозначно сказать нельзя. У нас мало ещё вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжёлое течение», — сказал он в интервью РИА Новости.
Специалист подчеркнул, что иммунизированных «Спутником V», скорее всего, эта проблема вообще не коснётся.