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19 минут назад

Эпидемиолог объяснил, чего ждать россиянам от «омикрона»

Инфекционист Татьяна Руженцова объяснила, чего ждать россиянам, заразившимся штаммом «омикрон».

Эпидемиолог объяснил, чего ждать россиянам от «омикрона»
Фото: ФедералПресс / Полина ЗиновьеваФедералПресс / Полина Зиновьева

«На территории РФ другие климатические условия, по-другому может распространяться этот вариант, в связи с этим может быть другая симптоматика», – объяснила врач.

Доктор медицинских наук Татьяна Руженцова отметила, что новый штамм до сих пор плохо изучен и никто не знает, как он поведет себя. В основном россияне, заразившиеся им переносят болезнь в легкой форме.

Но есть вероятность, что в некоторых группах людей, особенно с хроническими заболеваниями, может наблюдаться и тяжелое течение болезни.

На развитие болезни могут влиять как генетические факторы, так и особенности питания, сообщает радио «Спутник».

Ранее Nation News писал о том, что вирусолог Альтштейн спрогнозировал пик «омикрона» в России через две недели.

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