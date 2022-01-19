Эпидемиолог объяснил, чего ждать россиянам от «омикрона»

Инфекционист Татьяна Руженцова объяснила, чего ждать россиянам, заразившимся штаммом «омикрон».

Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева ФедералПресс / Полина Зиновьева

«На территории РФ другие климатические условия, по-другому может распространяться этот вариант, в связи с этим может быть другая симптоматика», – объяснила врач.

Доктор медицинских наук Татьяна Руженцова отметила, что новый штамм до сих пор плохо изучен и никто не знает, как он поведет себя. В основном россияне, заразившиеся им переносят болезнь в легкой форме.

Но есть вероятность, что в некоторых группах людей, особенно с хроническими заболеваниями, может наблюдаться и тяжелое течение болезни.

На развитие болезни могут влиять как генетические факторы, так и особенности питания, сообщает радио «Спутник».