Эпидемиолог объяснил, чего ждать россиянам от «омикрона»

Инфекционист Татьяна Руженцова объяснила, чего ждать россиянам, заразившимся штаммом «омикрон».
«На территории РФ другие климатические условия, по-другому может распространяться этот вариант, в связи с этим может быть другая симптоматика», – объяснила врач.
Доктор медицинских наук Татьяна Руженцова отметила, что новый штамм до сих пор плохо изучен и никто не знает, как он поведет себя. В основном россияне, заразившиеся им переносят болезнь в легкой форме.
Но есть вероятность, что в некоторых группах людей, особенно с хроническими заболеваниями, может наблюдаться и тяжелое течение болезни.
На развитие болезни могут влиять как генетические факторы, так и особенности питания, сообщает радио «Спутник».
Ранее Nation News писал о том, что вирусолог Альтштейн спрогнозировал пик «омикрона» в России через две недели.