Девушка проколола уши новорожденному сыну и попала на видео

На кадрах видно, как девушка держит сына в руках пока ему прокалывают уши. Стоит отметить, что малыш ещё даже не может держать голову.

Девушка выглядит очень напряженной в тот момент, когда слышит звук иглы, пронзающей кожу младенца. После того, как мастер по пирсингу надевает серьгу, ребенок начинает громко плакать. Но это продолжается всего несколько секунд. Затем мать поворачивает сына другой стороной, чтобы проколоть ему левое ухо.