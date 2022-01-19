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1 час назад

Девушка проколола уши новорожденному сыну и попала на видео

Молодая мама-тиктокерша проколола уши двухмесячному сыну. Видео появилось telegram-канале «Лента дна».

На кадрах видно, как девушка держит сына в руках пока ему прокалывают уши. Стоит отметить, что малыш ещё даже не может держать голову.

«Посмотрите, как моему ребенку прокалывают уши», — подписала видео британка с никнеймом london.babygray.

Девушка выглядит очень напряженной в тот момент, когда слышит звук иглы, пронзающей кожу младенца. После того, как мастер по пирсингу надевает серьгу, ребенок начинает громко плакать. Но это продолжается всего несколько секунд. Затем мать поворачивает сына другой стороной, чтобы проколоть ему левое ухо.

Общество,Видео,
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