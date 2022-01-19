Сроки карантина из-за заражения коронавирусом сократят до семи дней

Сроки карантина в связи с заражением коронавирусом в России сокращаются до семи дней. Ранее заболевшие COVID-19 должны были пройти 14-дневный карантин. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова на заседании Координационного совета по борьбе с инфекцией при правительстве РФ, передает ТАСС.

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Помимо этого, вице-премьер рассказала, что в ближайшее время произойдет еще ряд изменений, которые будут приняты постановлениями главного санитарного врача России Анны Поповой. Голикова также отметила, что за эффектами данных мер будут следить уполномоченные структуры, и, если потребуется дальнейшая корректировка сроков, то это будет осуществляться.

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Новая угроза

На заседании координационного совета Голикова назвала число случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса в России.

1682 случая заражения омикроном зарегистрировано в России

Свыше 27 процентов россиян, заразившихся омикрон-штаммом, были полностью привиты от коронавируса, подчеркнула она. Однократно прививались 3,2 процента граждан, не были привиты 68,9 процента, заметила вице-премьер. По ее словам, переболели или были вакцинированы или одновременно переболели и были вакцинированы — 4,6 процента россиян.

Омикрон-штамм сейчас доминирует в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, также пояснила вице-премьер. Она отметила, что на данный момент случаи заражения омикроном зарегистрированы в 42 российских субъектах.

Особенности мутации

Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков объяснил, что срок карантина для больных COVID-19 сократили в два раза, с 14 до 7 дней, из-за свойств омикрон-штамма коронавируса.

«Штамм омикрон более заразный и симптомы после инфицирования проявляются быстрее, поэтому нет нужды соблюдать длинный карантин — больше, чем неделю, инфекционного периода нет. Поэтому можно сократить», — объяснил он.