Священник процитировал Винни-Пуха во время освящения воды

«Это такой образ интересный. Он сформулировал удивительную формулу откровения Божия. В том виде, в котором он сказал, у святых отцов тоже примерно такая же мысль присутствует. Но понятно же, что я это говорю с некоторой долей шутки. Не в ущерб богословам, но мысль его очень богословна. По-моему, я там даже не скрывал юмора. Близко к сердцу это точно принимать не надо», — приводятся в материале его слова.