Священник процитировал Винни-Пуха во время освящения воды

Настоятель Собора в честь Успения Пресвятой Богородицы в Екатеринбурге протоиерей Евгений Попиченко во время освящения воды в праздник Крещения Господня процитировал слова Винни-Пуха из книги Алана Милна. Видеозапись его речи опубликовали в Telegram-канале «Екатское чтиво».
«Помните, как сказал в свое время незаслуженно забытый "богослов" XX века по имени Винни-Пух: "поэзия — это не то, что ты идешь и находишь, как грибы на дороге, поэзия — это то, что находит на тебя, а ты можешь только прийти и встать на это место, где тебя могут найти"», — сказал протоиерей.
Затем он подчеркнул, что «место, где нас может найти Бог — это наше сердце» и описал три условия, которые помогут этому произойти. В конце своей речи протоиерей поздравил всех присутствующих с праздником.
Позже в беседе с издание «Подъем» священник отметил, что просто пошутил.
«Это такой образ интересный. Он сформулировал удивительную формулу откровения Божия. В том виде, в котором он сказал, у святых отцов тоже примерно такая же мысль присутствует. Но понятно же, что я это говорю с некоторой долей шутки. Не в ущерб богословам, но мысль его очень богословна. По-моему, я там даже не скрывал юмора. Близко к сердцу это точно принимать не надо», — приводятся в материале его слова.
Стоит отметить, что зампред синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе положительно оценил речь екатеринбургского священника.
«Я поддерживаю способность священников говорить ярко и нетривиально в проповедях, а также иметь чувство юмора», — сказал в беседе с «Газетой.Ru» он.