В ВОЗ ждут от РФ дополнительные данные по "Спутнику V"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает в конце января из России дополнительную информацию по вакцине "Спутник V" в рамках процедуры рассмотрения запроса на ее включение в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения (Emergency Use Listing, EUL). Большая часть сведений по российской вакцине поступила в конце декабря, сообщили во вторник ТАСС в женевской штаб-квартире ВОЗ.

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В организации напомнили, что представители ВОЗ и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) провели в конце ноября встречу, на которой обсуждали вопрос о "необходимости дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины".

"Большая часть данных была предоставлена в конце декабря 2021 года. Предоставление окончательных сведений ожидается в конце января", - отметили в ВОЗ, пояснив, что "заявителю и производителям потребуется предоставить обновленные данные о корректирующих и превентивных действиях (CAPAs), касающихся высказанных замечаний по итогам инспекций [проведенных ранее на российских фармацевтических предприятиях]".

Как только поступит и будет рассмотрена эта информация, "заявителю будет направлено решение о необходимости проведения на месте верификационной инспекции".

"Поскольку процесс еще идет, то детали должны оставаться конфиденциальными. Рекомендации будут преданы гласности после завершения процесса полностью", - подчеркнули в ВОЗ.