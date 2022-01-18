В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 76.33EUR 87.02
Войти в почту
54 минуты назад

В СПЧ предложили альтернативную меру наказания для педофилов-рецидивистов

Педофилов-рецидивистов необходимо лечить под тотальным надзором, сажать этих людей на пожизненный срок в тюрьму — не выход. Такую альтернативную меру наказания для преступников предложила член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. Ее комментарий приводится в Telegram-канале СПЧ.

В СПЧ предложили альтернативу наказания для педофилов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Меркачева отметила, что такое лечение довольно сложное. По ее мнению, педофилов в обществе напрасно делают монстрами.

«Они тяжело больны, и без должного лечения они просто умирают», — пояснила член СПЧ.

Принятый Госдумой закон грозит тем, что в колонии для пожизненно осужденных могут попасть граждане, которые не являются педофилами, из-за возможных ошибок суда и следствия.

Меркачева подчеркнула, что увеличение с 14 до 18 лет возраста несовершеннолетнего, против которого совершено преступление насильственного характера, — опасно. Она обратила внимание, что любой молодой человек, не знающий о возрасте девушки, может быть потенциальным пожизненно осужденным.

В свою очередь, член СПЧ Кирилл Кабанов уверен, что пожизненное наказание для педофилов-рецидивистов является правильным и справедливым решением в условиях увеличения угрозы для детей.

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила назначать педофилам пожизненное заключение сразу после первой доказанной жертвы.

18 января депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который предусматривает пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов. Согласно документу, предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на повторные преступления в отношении несовершеннолетних.

Общество,Ирина Волынец,Ева Меркачева,Кирилл Кабанов,Совет по правам человека,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители