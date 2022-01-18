В СПЧ предложили альтернативу наказания для педофилов

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Меркачева отметила, что такое лечение довольно сложное. По ее мнению, педофилов в обществе напрасно делают монстрами.

«Они тяжело больны, и без должного лечения они просто умирают», — пояснила член СПЧ.

Принятый Госдумой закон грозит тем, что в колонии для пожизненно осужденных могут попасть граждане, которые не являются педофилами, из-за возможных ошибок суда и следствия.

Меркачева подчеркнула, что увеличение с 14 до 18 лет возраста несовершеннолетнего, против которого совершено преступление насильственного характера, — опасно. Она обратила внимание, что любой молодой человек, не знающий о возрасте девушки, может быть потенциальным пожизненно осужденным.

В свою очередь, член СПЧ Кирилл Кабанов уверен, что пожизненное наказание для педофилов-рецидивистов является правильным и справедливым решением в условиях увеличения угрозы для детей.

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила назначать педофилам пожизненное заключение сразу после первой доказанной жертвы.