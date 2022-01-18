Доктор наук заявил о новой мутации штамма «Омикрон»

«Подвариант „Омикрона“ ВА2, имеющий существенные отличия в спайк-белке, в ряде стран начал быстро распространяться и вытеснять вариант ВА1, который пришел ранее. Это уже происходит в Дании, его доля начала расти в Великобритании, он, по данным секвенирований, также обнаружен в Швеции и Израиле. Это лучшее доказательство того, что на одном южноафриканском штамме пандемия не закончится, и „Омикрон“ точно не будет последним, поскольку даже за столь короткое время уже сумел подразделиться на подварианты», — подчеркнул Сергей Токарев.