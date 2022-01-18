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30 минут назад

Доктор наук заявил о новой мутации штамма «Омикрон»

Новый подвариант «Омикрон» ВА2 начал вытеснять основную мутацию южноафриканского штамма. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Доктор наук заявил о новой мутации штамма «Омикрон»
Фото: ReutersReuters

«Подвариант „Омикрона“ ВА2, имеющий существенные отличия в спайк-белке, в ряде стран начал быстро распространяться и вытеснять вариант ВА1, который пришел ранее. Это уже происходит в Дании, его доля начала расти в Великобритании, он, по данным секвенирований, также обнаружен в Швеции и Израиле. Это лучшее доказательство того, что на одном южноафриканском штамме пандемия не закончится, и „Омикрон“ точно не будет последним, поскольку даже за столь короткое время уже сумел подразделиться на подварианты», — подчеркнул Сергей Токарев.

В беседе с URA.RU иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил, что эволюция «Омикрона» пошла по боковым веткам.

«Как оказалось с „Омикроном“ — линией, большое значение имеют боковые ветки, которые, скорее всего, в течение нескольких месяцев дозревали в организме животного или больного иммунодефицитом человека. Вирусу некуда повышаться в заразности, она и так очень высокая, и не имеет смысла увеличивать патогенность, то есть штамм будет идти в направлении противодействия иммунитету. Скорее всего будет супер-„Омикрон“, который усилит обход», — заявил он.

При этом, по мнению иммунолога, дельта-штамм еще даст о себе знать.

«„Дельта“ ушла из повестки, но мы понимаем, что остаточное количество вирусов где-то может циркулировать. То есть штамм скроется, а потом даст супер-мутацию. Следующий потомок „Дельты“ может быть какой-нибудь боковой», — добавил Крючков.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости субъектам РФ активизировать работу на фоне распространения нового штамма «Омикрон». Так как нужно быть готовыми к любому развитию событий.

Общество,Сергей Токарев,Николай Крючков,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
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