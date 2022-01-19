Звезда сериала «Две судьбы» умерла в 49 лет

«Скоропостижно скончалась наша актриса Екатерина Сибирякова. Трудно найти слова. Катя, такая яркая, талантливая, жизнерадостная. Ещё со студенческих лет она играла на сцене Пушкинского. Сколько было ролей, и каких! Катя была настоящая героиня – искренняя, сердечная, красивая. Каждая её роль проникала в сердца зрителей, заставляла сопереживать, думать о ней. Мы выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким актрисы. Светлая память!» — написано в сообщении.