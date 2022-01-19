Звезда сериала «Две судьбы» умерла в 49 лет

Час назад стало известно о смерти Екатерины Сибиряковой. О кончине актрисы театра и кино сообщили ее коллеги в соцсетях. Ей было всего 49 лет.
«Скоропостижно скончалась наша актриса Екатерина Сибирякова. Трудно найти слова. Катя, такая яркая, талантливая, жизнерадостная. Ещё со студенческих лет она играла на сцене Пушкинского. Сколько было ролей, и каких! Катя была настоящая героиня – искренняя, сердечная, красивая. Каждая её роль проникала в сердца зрителей, заставляла сопереживать, думать о ней. Мы выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким актрисы. Светлая память!» — написано в сообщении.
Причины скоропостижной смерти Екатерины пока что не уточняются. О дате и месте прощания со звездой станет известно позже. Напомним, Сибирякова прославилась благодаря таким отечественным лентам, как сериалы «Две судьбы», «Петербургские тайны», «Слепая» и другие. Снимаясь в телевизионных проектах, Екатерина продолжала выступать на сцене театра. Ее можно было увидеть в таких постановках, как «Саранча», «Дубровский», «Бесприданница», «Антигон» и других спектаклях.
Родилась будущая актриса 1 октября 1972 года. В 1993-м она окончила Школу-студию МХАТ. Сразу после выпуска ее приняли в труппу театра имени Пушкина.