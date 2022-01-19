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28 минут назад

Звезда сериала «Две судьбы» умерла в 49 лет

Час назад стало известно о смерти Екатерины Сибиряковой. О кончине актрисы театра и кино сообщили ее коллеги в соцсетях. Ей было всего 49 лет.

Звезда сериала «Две судьбы» умерла в 49 лет
Фото: кадр из фильма «Любовь по заказу»кадр из фильма «Любовь по заказу»

«Скоропостижно скончалась наша актриса Екатерина Сибирякова. Трудно найти слова. Катя, такая яркая, талантливая, жизнерадостная. Ещё со студенческих лет она играла на сцене Пушкинского. Сколько было ролей, и каких! Катя была настоящая героиня – искренняя, сердечная, красивая. Каждая её роль проникала в сердца зрителей, заставляла сопереживать, думать о ней. Мы выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким актрисы. Светлая память!» — написано в сообщении.

Причины скоропостижной смерти Екатерины пока что не уточняются. О дате и месте прощания со звездой станет известно позже. Напомним, Сибирякова прославилась благодаря таким отечественным лентам, как сериалы «Две судьбы», «Петербургские тайны», «Слепая» и другие. Снимаясь в телевизионных проектах, Екатерина продолжала выступать на сцене театра. Ее можно было увидеть в таких постановках, как «Саранча», «Дубровский», «Бесприданница», «Антигон» и других спектаклях.

Родилась будущая актриса 1 октября 1972 года. В 1993-м она окончила Школу-студию МХАТ. Сразу после выпуска ее приняли в труппу театра имени Пушкина.

Общество,Екатерина Сибирякова,
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