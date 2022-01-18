«Долгожданный момент наконец-то настал. Как мы все долго переживали, как мы все долго к этому шли, на это все надеялись и молились. И вот произошло то, что должно было произойти <…> Мы выиграли эту войну», - поделилась впечатлениями от результата судебного процесса опекун девочки.