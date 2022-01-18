У восьмилетней девочки, которая первые пять лет жизни провела в московской клинике «Мать и дитя», сейчас все хорошо. О состоянии ребенка рассказала ее приемная мать, сообщает KP.RU.
«На прошлой неделе у нее было новогоднее выступление в школе, где она шикарно спела, станцевала», — рассказала женщина.
Она подчеркнула, что девочка радуется «нормальной детской жизни».
Ранее 17 января стало известно, что биологических родителей ребенка Юрия Зинкина и Татьяну Максимову лишили родительских прав.
«Долгожданный момент наконец-то настал. Как мы все долго переживали, как мы все долго к этому шли, на это все надеялись и молились. И вот произошло то, что должно было произойти <…> Мы выиграли эту войну», - поделилась впечатлениями от результата судебного процесса опекун девочки.
Напомним, девочка родилась недоношенной в 2014 году. Родители не забирали дочь из клиники, поскольку якобы волновались за ее жизнь. Однако волнения затянулись, и на протяжении пяти лет они платили по миллиону рублей в месяц за пребывание ребенка в перинатальном центре, отказываясь ее забирать. Весной 2020 года ребенка отдали в приемную семью.