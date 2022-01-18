26% россиян способны соблюдать баланс между отдыхом и работой

Согласно опросу, большинству хватает дней на отдых, но не всем удаётся сразу же вернуться к рабочим делам

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Началась вторая трудовая неделя нового 2022 года – бо́льшая часть россиян уже приступила к своим обязанностям и новым проектам. Но всем ли это даётся легко? Медиахолдинг Rambler&Co узнал, что помогает интернет-пользователям быстро переключаться между отдыхом и делами.

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Способность разделять работу и личное время есть не у всех. Так, 43% россиян периодически думают о делах в отпуске. Чуть более четверти (26%) сотрудников умеют соблюдать нужный баланс и не думать о дедлайнах, 18% вспоминают об офисе, только если их побеспокоят коллеги. 13% не могут забыть свои обязанности ни при каких обстоятельствах.

Более чем половине опрошенных россиян (58%) легко удаётся вернуться к работе после долгих выходных или отпуска. Остальным требуется некоторое время «на раскачку». 28% работников настраиваются 2-3 дня после выхода, так как всё ещё думают о прошедшем отдыхе. 27% нужно всего несколько часов, четверти (25%) – целый день. Пятая часть (20%) утверждает, что ситуация зависит от настроения в коллективе.

Большинство (53%) отмечает, что общение с коллегами быстрее всего помогает включиться в рабочий процесс. 20% респондентов бодрит мысль о предстоящей зарплате, 17% стимулируют срочные дедлайны. Лишь каждый десятый полагается на самый лёгкий способ – пить больше кофе и есть сладости.

При этом 52% участников опроса достаточно выходных, отпускных и праздничных дней в году, тогда как 26% респондентов их не хватает. 13% считают, что нерабочих дней даже больше, чем нужно, а 9% – что их мало, и они каждый год берут дополнительные отпуска за свой счёт.

В исследовании приняли участие россияне, занимающие различные должности: 37% работают на стартовой позиции, 27% – руководители среднего звена, 25% – лидеры небольших команд и подразделений и 11% – топ-менеджеры.