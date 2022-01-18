Названы сроки спада заболеваемости омикроном в России

Спад заболеваемости «омикрон»-штаммом в России начнется в феврале, сообщают «Известия» со ссылкой на профессора вирусологии, главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна.
Он сослался на наблюдения за зарубежными волнами заболеваемости коронавирусом.
«На опыте зарубежных „волн“ мы видим, что месяц — это срок, к которому достигается максимум при „Омикроне“. Скорее всего, в начале февраля заболеваемость в России пойдет на спад», — заявил медик.
Он отметил, что к началу февраля исполнится месяц, как заболеваемость «омикроном» в России находится на подъеме. По его словам, подъем или спад заболеваемости зависит не от коллективного иммунитета, а от повреждения генома COVID-19 из-за быстрого размножения.
«Принято объяснять это явление развитием иммунитета у переболевших, но волны были и на ранней стадии пандемии, когда не так уж много людей переболело и было еще мало полностью вакцинированных», — отметил Альтштейн.
Новый вариант коронавируса «омикрон» чаще всего поражает слизистую верхних дыхательных путей. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. По словам специалиста, такие исследования провели японские ученые. При этом Крючков выразил уверенность, что такой штамм менее патогенен.