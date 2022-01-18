Названы сроки спада заболеваемости омикроном в России

Спад заболеваемости «омикрон»-штаммом в России начнется в феврале, сообщают «Известия» со ссылкой на профессора вирусологии, главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна.

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Он сослался на наблюдения за зарубежными волнами заболеваемости коронавирусом.

«На опыте зарубежных „волн“ мы видим, что месяц — это срок, к которому достигается максимум при „Омикроне“. Скорее всего, в начале февраля заболеваемость в России пойдет на спад», — заявил медик.

Он отметил, что к началу февраля исполнится месяц, как заболеваемость «омикроном» в России находится на подъеме. По его словам, подъем или спад заболеваемости зависит не от коллективного иммунитета, а от повреждения генома COVID-19 из-за быстрого размножения.

«Принято объяснять это явление развитием иммунитета у переболевших, но волны были и на ранней стадии пандемии, когда не так уж много людей переболело и было еще мало полностью вакцинированных», — отметил Альтштейн.