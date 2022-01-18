Замглавы Минюста: 100 тысяч человек потеряют работу

В ближайшие годы без работы останутся порядка 100 тысяч муниципальных служащих. Об этом на заседании совета по местному самоуправлению при Совфеде заявил заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов .

«У нас где-то до трети от этой суммы, от 293 тыс. (общее число муниципальных служащих в РФ), при завершении этой реформы, которая до 2028 года продолжается, потеряют свою работу», — приводит слова Логинова «Коммерсант».

Он отметил, что указанные граждане «живут в населенных пунктах, где они вряд ли смогут переквалифицироваться».

Замминистра обратил внимание и еще на одну деталь: «Это люди, которые являются… проводниками политической линии и политических предпочтений среди населения сельских местностей». По его мнению, проблема особо коснется ЦФО, ЮФО и СКФО. Кроме того, остаться без работы, по словам Логинова, рискуют и 45% работников подведомственных муниципальных учреждений и депутатского корпуса.