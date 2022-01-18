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8 минут назад

Замглавы Минюста: кто из россиян потеряет работу в ближайшие годы

В ближайшие годы без работы останутся порядка 100 тысяч муниципальных служащих. Об этом на заседании совета по местному самоуправлению при Совфеде заявил заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов.

Замглавы Минюста: 100 тысяч человек потеряют работу
Фото: URA.RUURA.RU

«У нас где-то до трети от этой суммы, от 293 тыс. (общее число муниципальных служащих в РФ), при завершении этой реформы, которая до 2028 года продолжается, потеряют свою работу», — приводит слова Логинова «Коммерсант».

Он отметил, что указанные граждане «живут в населенных пунктах, где они вряд ли смогут переквалифицироваться».

Замминистра обратил внимание и еще на одну деталь: «Это люди, которые являются… проводниками политической линии и политических предпочтений среди населения сельских местностей». По его мнению, проблема особо коснется ЦФО, ЮФО и СКФО. Кроме того, остаться без работы, по словам Логинова, рискуют и 45% работников подведомственных муниципальных учреждений и депутатского корпуса.

Речь идет о реформе местного самоуправления. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в декабре 2021. Он предполагает упразднение городских и сельских поселений и сохранение муниципальных и городских округов.
Общество,Политика,Андрей Логинов,Минюст РФ,Совет Федерации,Госдума,
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