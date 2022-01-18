Роспотребнадзор: «омикрон» быстро доберется в регионы

Процесс распространения разновидности COVID-19 «омикрон» до российских регионов может занять от двух недель, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя руководителя Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

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«От двух недель. Быстро, потому что каникулы завершились тем, что к нам из 20 стран привезли "омикрон". Были страны-лидеры, из которых привозили больше или меньше, но разлетелись-то они везде», — заявил ученый.

По его словам, в настоящее время ввоз из-за границы уже не ключевой источник распространения нового штамма, так как инфекция уже распространяется внутри страны, а разновидность коронавируса появилась в популяции.

Также эксперт отметил, что «омикрон»-штамм постепенно вытесняет «дельту» в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. По мере приближения к Дальнему Востоку России циркулирует «дельта»-штамм, так как до этих регионов он дошел с опозданием. Ситуацию в стране отслеживают 24 института Роспотребнадзора.