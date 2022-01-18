В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 76.04EUR 86.86
Войти в почту
11 минут назад

Роспотребнадзор: «омикрон» быстро доберется в регионы

Процесс распространения разновидности COVID-19 «омикрон» до российских регионов может занять от двух недель, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя руководителя Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

Роспотребнадзор: «омикрон» быстро доберется в регионы
Фото: ТАССТАСС

«От двух недель. Быстро, потому что каникулы завершились тем, что к нам из 20 стран привезли "омикрон". Были страны-лидеры, из которых привозили больше или меньше, но разлетелись-то они везде», — заявил ученый.

По его словам, в настоящее время ввоз из-за границы уже не ключевой источник распространения нового штамма, так как инфекция уже распространяется внутри страны, а разновидность коронавируса появилась в популяции.

Также эксперт отметил, что «омикрон»-штамм постепенно вытесняет «дельту» в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. По мере приближения к Дальнему Востоку России циркулирует «дельта»-штамм, так как до этих регионов он дошел с опозданием. Ситуацию в стране отслеживают 24 института Роспотребнадзора.

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков считает, что пик текущей волны COVID-19 придется на середину февраля. После этого, по его словам, заболеваемость пойдет на спад.

Общество,Петр Чумаков,Александр Горелов,Роспотребнадзор,газета "Известия",
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители