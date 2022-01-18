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57 минут назад

Россиянам предсказали до 2 млн заражений «омикроном» к весне

Число россиян, перенесших инфицирование новым штаммом коронавируса «омикрон» к весне текущего года может дойти примерно до 1,5-2 миллионов человек. Соответствующий прогноз озвучил советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий.

Россиянам предсказали до 2 млн заражений «омикроном» к весне
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По оценке специалиста, подобный сценарий возможен в случае, если в начале февраля темп распространения новой мутации вируса вырастет таким образом, чтобы в сутки им заражались около 80-90 тысяч человек по всей стране. В настоящее время эта цифра составляет 30 тысяч человек.

Согласно озвученным Тоневицким сведениям, поступательный рост количества случаев инфицирования COVID-19 наблюдается с самого начала января. Тем не менее, по его словам, динамика заражения «омикроном» находится во власти граждан.

«По оценкам ВОЗ, только использование масок при контактах в повседневной жизни может снизить цифры заболевших в этот период на 30%», - цитирует эксперта РИА Новости.

Специалист заметил, что экспоненциальный рост распространения нового штамма коронавируса сейчас фиксируется во всем мире. Такая статистика, вероятно, связана с развившейся посредством мутаций способностью вируса скрываться от иммунной системы человека и быстрее воспроизводить свои копии.

Ранее вирусолог указал, что контагиозностьнового штамма коронавируса столь велика, что находится примерно на уровне ветрянки и кори – наиболее быстро распространяющихся вирусных инфекций. В связи с этим медик рекомендовал не радоваться приходу «омикрона» даже несмотря на то, что он менее летален.

Общество,ВОЗ,РИА Новости,
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